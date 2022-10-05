Брюссель, 5 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Новый пакет санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть, согласовали постоянные представители Европейского союза. Об этом 4 октября сообщила американская газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации последних, послы стран ЕС 4 октября смогли достичь рамочного соглашения по восьмому пакету санкций против России, и 5 октября они намереваются утвердить его окончательную версию.

При этом уточняется, что также в это число входит ограничение цен на российскую нефть, по поводу которого ряд стран ЕС выразил обеспокоенность, уточнив, что все детали этого решения нужно прописать в письменном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не поддерживает введение потолка цен на ввозимый газ, поскольку после такого решения ЕС останется без топлива.