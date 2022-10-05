Оренбург, , 08:19 — REGNUM В Оренбурге в судебном порядке школу № 52 обязали провести капительный ремонт здания. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

В ход проверки выяснилось, что объект нуждается в усилении строительных конструкций. Необходимо капитально отремонтировать фундамент, наружные стены, перемычки, конструкции перекрытий, стропильные конструкции, кровлю, отмостки.

Суд первое инстанции удовлетворил требования прокурора. Ответчик тщетно обжаловал решение.

Напомним, Оренбургская область в 2022 году получила субсидию из федерального бюджета в размере 1,84 млрд рублей на капитальный ремонт школ.

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