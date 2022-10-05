Самара, , 08:22 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов системы образования с Днем учителя. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Учитель в классе Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Педагоги нашего региона — это люди, которые не только передают детям необходимые знания, но собственным примером воспитывают учеников, помогают им становиться знающими, профессиональными, ответственными и успешными людьми», — сообщил глава региона.

Он отметил, что очень важно, что учителя прививают детям любовь к Родине, уважение к истории России, ее великой многонациональной культуре, а также учат их сохранять духовно-нравственные традиции, чтить героический подвиг советского народа, который сокрушил фашизм.

Азаров подчеркнул, что это особенно важно сейчас, когда нацизм при поддержке коллективного Запада расцветает у самых границ России, угрожая безопасности жителей страны.

«Дорогие учителя! У каждого из вас есть свой наработанный годами опыт, свои приемы и секреты педагогического мастерства. Но главный секрет работников и ветеранов системы образования области, пожалуй, в том, что для вас нет чужих детей. Не будет преувеличением сказать, что детский сад, школа, вуз или ссуз, где вы работаете, — это ваша вторая семья. Уча своих подопечных постигать науки, вселяя в них веру в себя, раскрывая их таланты и способности, вы вкладываете в это благородное дело всю душу и все свои силы», — сообщил глава региона.

Он поблагодарил педагогов за верность своему призванию, за то, что они изо дня в день создают будущее России и Самарского края.

«Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, благодарных учеников и успехов на вашем нелегком поприще!» — отметил Азаров.