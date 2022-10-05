Брюссель, , 08:16 — REGNUM Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, который включает в себя введение потолка цен на нефть. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что европейские чиновники достигли рамочного соглашения по вопросу восьмого пакета санкций.

Уточняется, что 5 октября будет утверждена окончательная версия текста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции Национального объединения во французском Национальном собрании (нижней палате парламента) Марин Ле Пен заявила, что введённые Евросоюзом антироссийские санкции не влияют на Москву и при этом наказывают жителей Франции.

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