Казань, 5 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили нападающий Анатолий Голышев, защитник Никита Трямкин и форварды Кёртис Валк и Брукс Мэйсек, сделавший дубль.

У «Ак Барса» по дублю оформили нападающие Илья Сафонов и Александр Радулов.

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды 21 очко. «Ак Барс» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 18 очками.

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