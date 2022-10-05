Тбилиси, 5 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Высокий уровень инфляции в Грузии вызван объективными обстоятельствами, а экономика в республике развивается лучше, чем в ряде стран Евросоюза. Об этом 4 октября заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

Его попросили прокомментировать рост цен в Грузии. В сентябре годовой уровень инфляции составил 11,5%, что на шесть десятых процентных пункта больше, чем в августе.

«Инфляция — это вызов для всего мира. В первую очередь это было вызвано пандемией. Это был жёсткий локдаун», — заявил премьер-министр.

Гарибашвили отметил, что ситуация стала ухудшаться после начала спецоперации по денацификации территории б. УССР и последующих событий. В ЕС уровень инфляции в среднем 11%, а отдельных странах достигает 20 — 25%.

«Но главным образом, в отличие от нас, там наблюдается сокращение экономики — рецессия. У нас же двузначный экономический рост, который балансирует вызовы, связанные с инфляцией», — подчеркнул Гарибашвили.

Журналисты спросили премьер-министра, не считает ли он, что экономический рост — временное явление. Гарибашвили отметил, что это продолжается второй год.