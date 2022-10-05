Тайбэй, , 08:16 — REGNUM Китай нарушил негласное соглашение о военных передвижениях в Тайваньском проливе тем, что пересек неофициальную среднюю линию, проходящую между островом и материком, заявил 5 октября тайваньский министр обороны Цю Гочжэн, как передает агентство Reuters.

Истребитель ВВС Китая Sunson Guo

Выступая перед парламентом Тайваня, министр также сказал, что тайваньские силы отреагируют, если Китай пересечет «красную линию».

Он не уточнил, что такое «красная линия» Тайваня, и не отождествил ее со средней линией Тайваньского пролива, однако по его словам можно предположить, что она означает факт захода китайских воздушных сил, включая беспилотники, на территорию Тайваня.

В августе 2022 года Китай провел крупномасштабные учения, в том числе ракетные стрельбы, выражая таким образом свое недовольство визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

С тех пор китайские военные действия вблизи Тайваня продолжаются, хотя в гораздо меньшем масштабе, и китайские военные самолеты регулярно пересекают среднюю линию, которая в течение многих лет служила неофициальной преградой между двумя сторонами.

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