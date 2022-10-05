Кызыл, 5 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Туве семьи мобилизованных начали подавать заявления на единовременные выплаты детям. Размер выплат составляет 5 тыс. каждому несовершеннолетнему ребёнку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из видео в телеграмм-канале Владислава Ховалыга Мобилизованные в Туве

По данным минтруда республики, к 4 октября в районные Центры оказания социальной помощи семье и детям поступило 68 заявлений от получателей выплаты. Деньги будут выделены из резервного фонда Тувы.

«Выплаты будут производиться через Министерство труда и социальной политики, которое курирует работу по оказанию мер поддержки семьям резервистов», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики также выделят семьям продуктовые наборы, в которые будут входить 50 кг муки, картофель, капуста и другие овощи по мере необходимости, а также по одному барану на семью.

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