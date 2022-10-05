Донецк, , 08:15 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 5 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:55 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее вооружённые киевские формирования обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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