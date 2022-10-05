Петропавловск-Камчатский, , 08:13 — REGNUM На Камчатке природным паркам будет присвоен статус национальных парков федерального значения, что позволит привлечь деньги из бюджета России на их охрану, развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности на туристических маршрутах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

Читайте также: На Камчатке на популярном туристическом объекте обустроят кемпинговую зону

«Президентом Российской Федерации подержано мое предложение, связанное с тем, что нам необходимо усилить работу по «Вулканам Камчатки», привлечь федеральное финансирование и федеральную поддержку. Природные парки регионального значения в Камчатском крае: «Быстринский», «Южно-Камчатский», «Налычево», «Ключевской» занимают огромную территорию, а силы и средства, которые есть, объективно не соответствуют тем задачам, которые стоят. Это связано, в том числе с увеличивающейся туристической нагрузкой», — сказал на совещании губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Предложение о передаче в федеральное ведение некоторых кластеров природного парка «Вулканы Камчатки» поддержал и глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на озере Толмачева благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» для размещения туристов появится комфортная кемпинговая зона.