Биробиджан, 5 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Биробиджане 5 октября запускают тепло в зданиях, где располагаются социальные учреждения. Затем отопление придёт в дома горожан, сообщил в своём телеграм-канале глава города Максим Семёнов.

СГК Отопительный сезон

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«С 08:00 на Биробиджанской ТЭЦ началась растопка котла. Постепенно начинают поднимать давление. Сегодня к теплу подключат социальные объекты. Также начнут подключать городские котельные», — отметил он.

Отопительный сезон в городе будут начинать поэтапно, чтобы не допустить разбалансировки гидравлических режимов. Система отопления города готова к работе, в том числе к зимним нагрузкам, ранее отмечал директор СП «Биробиджанская ТЭЦ» Сергей Солтус. Он также подчёркивал, что запуск тепла в том числе зависит от качества работы управляющих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске были сорваны сроки начала отопительного сезона. Жители отправляют десятки жалоб главе региона в связи с сложившейся ситуацией.