Нефть переключила внимание на заседание ОПЕК+
Москва, 5 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. По итогам дня 4 октября нефть марки Brent подорожала на 3,41%, до $91,65 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Рост котировок усилился на ожиданиях встречи ОПЕК+, в ходе которой может быть принято решение о снижении квот на добычу нефти.
В 15:30 по мск будет объявлено решение. По итогам встречи альянса ожидается сокращение добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки.
Сегодня, 5 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $91,56. Цена достигла сопротивления. Техническая картина на дневном ТФ остается на стороне продавцов.
Покупателям нужно пройти два уровня — $92 и $96, чтобы переломить медвежий тренд. Рынок останется под контролем продавцов, пока цена не превысит отметку $103.
Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывает ослабление доллара. Доллар сдает позиции на фоне снижения доходности десялетних облигаций.
С технической точки зрения это нисходящая коррекция перед заседанием ФРС США, которое состоится 2 ноября.
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