Москва, , 08:12 — REGNUM В России стартовал III Всероссийский чемпионат по производительности. Это масштабная бизнес-игра, участникам которой предстоит выстроить оптимальную стратегию компании для победы в конкурентной борьбе.

В этот раз игра объединит более 750 участников, в числе которых топ-менеджеры производственных предприятий, руководители региональных центров компетенций, представители региональных органов исполнительной власти, а также студенты ведущих вузов из 43 регионов страны. Все они встретятся друг с другом в виртуальном игровом пространстве. Там конкурируют 98 заводов по производству сельхозтехники. Командам и участникам предстоит в сжатые сроки выстроить управление предприятием таким образом, чтобы выросла его эффективность. Для этого нужно пройти путь от диагностики процессов до внедрения изменений на предприятии.

Команды, показавшие лучшие результаты, встретятся на очном финале в Москве, где представят свои стратегии экспертному жюри. Победители будут определены в трех номинациях: «Предприятия», «Региональные органы власти/Региональные центры компетенций» и «Вузы».

«Формат чемпионата позволяет проанализировать модели управления и типичные ошибки руководителей в период непрогнозируемых изменений. Порядка 80−90% предприятий сегодня вынуждены трансформировать бизнес — перестраивать цепочки поставок, сокращать издержки или развивать новые направления, чтобы занять свободные ниши. И этот опыт поможет руководителям сориентироваться в новой ситуации, поделиться мнениями и выстроить сотрудничество с коллегами из других отраслей», — рассказала директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

Чемпионат по производительности — это одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития России для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Возможностью обучить свои управленческие команды за счет федеральных средств воспользовались уже более 1500 предприятий несырьевых отраслей из 75 регионов страны. Выпускниками программы стали более 7 тыс. руководителей, реализовано более 900 проектов по повышению эффективности бизнеса. Всего сейчас в нацпроекте «Производительность труда» более 4000 предприятий.

Национальный проект «Производительность труда» — делает работу предприятий эффективнее, находит скрытые резервы и увеличивает количество выпускаемых товаров. Нацпроект запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали порядка 4 тысяч предприятий. Задача нацпроекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.