Вашингтон, 5 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов приняли решение, угрожающее интересам России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

По его словам, опубликованным в телеграм-канале, решение администрации президента США Джо Байдена продолжить накачивать киевский режим тяжёлым оружием закрепляет Вашингтон в качестве участника конфликта и является «непосредственной угрозой стратегическим интересам» России.

«Поставки США и их союзниками продукции военного назначения не только влекут за собой затягивание кровопролития и новые жертвы, но и усиливают опасность прямого военного столкновения России и стран Запада», — сказал Антонов.

Он призвал Вашингтон остановить провокационные действия, указав, что они могут привести к серьёзным последствиям.