Мехико, 5 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Армия Мексики работает над предложением по созданию собственной коммерческой авиакомпании, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 4 октября в ходе пресс-конференции.

ThePixelman Самолеты

По словам главы государства, в настоящее время военные проводят анализ экономической целесообразности проекта. Обрадор допустил, что новая авиакомпания может появиться уже в 2023 году.

Президент добавил, что организация должна взять в управление несколько аэропортов и иметь в своем парке десять самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября сенат (верхняя палата) Конгресса Мексики принял закон о передачу мексиканским вооруженным силам контроля над Национальной гвардией страны.