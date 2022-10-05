Москва, 5 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Госдолг США, достигший рекордных показателей, назвала настоящим «показателем исключительности» для этой страны официальный представитель МИД Мария Захарова 5 октября в своём официальном телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Госдолг США превысил $31 трлн — реальный показатель «исключительности», — так написала Захарова в своем Telegram-канале.

Министерство финансов США 5 октября указало на своём сайте размер американского госдолга. По состоянию на 3 октября Соединённые Штаты должны $31 123 887 781 401. Большая часть этой суммы приходится на долговые обязательства, держателями которых выступают частные лица, — свыше $24 трлн.

Оставшиеся почти $7 трлн представляют собой долги США перед правительствами других стран.