Сеул, 5 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. На территории южнокорейской военной базы упала одна из запущенных в ходе совместных учений Южной Кореи и США ракет. Об этом 5 октября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных республики Корея.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По информации последних, баллистическая ракета Hyunmoo-2 упала после запуска на территории базы, откуда она была выпущена. При этом, по данным агентства, жители находящегося на побережье Южной Кореи города Каннын наблюдали яркую вспышку и слушали сильный грохот в районе учений.

Также указывается, что, по слова южнокорейских военных, ракета не взорвалась, а ней сгорел весь порох. При этом уточняется, что в результате инцидента нет пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Южная Корея и США в качестве недавнего ракетного пуска КНДР произвели четыре запуска ракет класса «земля-земля».