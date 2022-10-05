Москва, 5 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. На валютном рынке повышенная волатильность наблюдается из-за возможных санкций против НКЦ Мосбиржи, которые могут затруднить или сделать невозможной биржевую торговлю долларом и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные деньги

Рубль завершил торги 4 октября ослаблением к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,15%, до 58,95 руб., евро/рубль — на 5,22%, до 56,40 руб.

Ослабление рубля к доллару было незначительным, тогда как единой валюте потери составили более 5%. Росту пары евро/рубль способствовало укрепление единой валюты на глобальном рынке Форекс.

Пара евро/доллар восстановилась на 1,63%, до 0,9985. Нисходящая коррекция по доллару усилилась из-за снижения доходности десятилетних облигаций.

Сегодня, 5 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $91,56. После заседания ОПЕК+ ожидается продолжение роста нефтяных котировок. Высокие цен на нефть будут поддерживать нацвалюту.

В связи с этим по паре доллар/рубль ожидается боковое движение вблизи уровня 60 руб. Рубль вряд ли сильно подешевеет при высоких санкционных рисках.

Торговые объемы на валютном рынке остаются низкими. В паре доллар/рубль средний объем за 30 дней составляет $1,4 млрд (до спецоперации были $4-5 млрд), евро/рубль — 802 млн евро.

Высокая геополитическая неопределенность после решения России о включении новых территорий сдерживает активность инвесторов. Если западные страны введут санкции против НКЦ, то они не смогут покупать российские удобрения и газ.

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