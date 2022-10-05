Челябинск, , 08:07 — REGNUM В Челябинской области аудиторы Контрольно-счётной палаты проверяют региональное министерство образования и науки и подведомственные этой структуре профессиональные образовательные организации. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Аудитор Cornwelljackson.com

В частности, предстоит проверить использование бюджетных средств, выделенных ранее на развитие ресурсного потенциала образовательных организаций. Эти средства выделялись на цели национального проекта «Образование» и регионального проекта «Молодые профессионалы».

Аудиторам предстоит изучить расходы на улучшение учебно-методической и материально-технической базы организаций, на ремонт и оснащение мастерских, на обеспечение проведения демонстрационных экзаменов, а также на оснащение многофункциональных центров прикладных квалификаций.