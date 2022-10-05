Джакарта, , 08:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо посетит Маланг, Восточная Ява, после трагедии в Канджуруане, в результате которой погибли более ста футбольных болельщиков, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Президент и его окружение отправятся в Маланг после празднования 77-й годовщины вооруженных сил, которое состоится в президентском дворцовом комплексе в Джакарте.

Во время визита в Маланг президент Индонезии передаст компенсацию семьям погибших в результате инцидента на футбольном стадионе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо провел совещание с кабинетом министров, чтобы завершить различные приготовления к саммиту G20 в Джакарте.

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