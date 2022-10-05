Москва, 5 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Госдуме РФ предлагают ограничить выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее года. Соответствующее письмо на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, копия которого имеетсяв распоряжении RT, направил депутат Госдумы РФЕвгений Фёдоров («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Евгений Фёдоров

В тексте письма отмечается, что ряд микрофинансовых организаций с целью повышения безопасности выставляет на сегодняшний день дополнительные требования: относительно возраста заёмщиков — минимум 21—22 года, наличия постоянной работы и т.д.

При этом, как отмечает Фёдоров, многие подобные организации готовы предоставлять займы совершеннолетним лицам, не уточняя вопросы наличия опыта трудовой деятельности и получения дохода. По его мнению, такая ситуация может привести к тяжёлой ситуации с долгом.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев», — говорится в тексте обращения.