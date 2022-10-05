Хабаровск, 5 октября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на крупнейшей электростанции края — ТЭЦ-3 и провёл выездное совещание с руководителями ведущих предприятий ТЭК и отраслевых ведомств.⠀

Александр Колпаков ИА REGNUM Диспетчерский пункт ТЭЦ

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«Мы проводим большую работу для успешного прохождения энергосистемой отопительного сезона. В этом году на эти цели направлено 27 млрд рублей: 5 млрд — на объекты ТЭК, 22 млрд — на топливо для ТЭЦ. Расходы региона на подготовку жилищно-коммунального хозяйства составили более 7 млрд рублей. Из них половина выделена на поставку горючего для котельных и дизельных электростанций», — сообщил в своём телеграм-канале Дегтярев.⠀

Глава региона добавил, что ведётся и обновление котельных. В 2022 году появились новые ДЭС в селах имени Полины Осипенко, Удское Тугуро-Чумиканского района и в Верхнетамбовском Комсомольского района. До конца года такие модульные аппараты будут установлены в поселках Озерпах Николаевского района, Катэн и Солонцовый района имени Лазо, а также в селе Наумовка Хабаровского района.

Как сообщало ИА REGNUM, на зимний режим работы перешли петербургские электростанции АО «ТГК-1».