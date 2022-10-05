Оренбург, , 08:02 — REGNUM В Оренбурге второй день подряд проводится экстренная эвакуация вузов. Причиной являются анонимные сообщения о минировании зданий.

Оренбург Trave-l.ru

Аграрный университет и Оренбургский госуниверситет утром 5 октября получили письма на электронную почту. Сообщения с угрозами поступили и лично студентам. Аноним написал, что в течение недели один из вузов города будет взорван, пишет orenburg. media.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 октября все вузы, расположенные в Оренбурге, получили ложные сообщения о минировании.

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