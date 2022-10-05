Абакан, 5 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано 115 лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Как уточнили в управлении, в республике за указанный период также ликвидировано 488 степных пожаров и 497 палов травы.

В ведомстве предупреждают, что нарушение правил противопожарного режима грозит серьёзными штрафами. За пал травы сумма штрафа может составить до 800 тысяч рублей, за лесной пожар — до 1 млн рублей.

Если возгорание причинило значительный ущерб, привело к травмам и гибели людей, последует уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, по состоянию на 4 октября в России действовало 24 лесных пожара на площади 710 га, по которым проводились работы по активному тушению. В Хакасии возгораний зарегистрировано не было.

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