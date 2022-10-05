Донецк, 5 октября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Вооружённые киевские формирования обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 06:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке по поручению губернатора края Владимира Солодова школьников и студентов средних профессиональных учебных заведений из семей, мужчины которых участвуют в специальной военной операции в защиту Донбасса, обеспечивают бесплатным горячим питанием.