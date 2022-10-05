Челябинск, 5 октября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Челябинской области за январь–август отмечен рост объёмов оптовой торговли. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

По сравнению с таким же периодом 2021 года он увеличился на 12,7%. При этом в целом по Уральскому ФО снижение составляет 2,3%.

Среди тех, кто показал рост объёмов, лидерами в России являются Адыгея, Еврейская автономная область и Ингушетия. Также в пятёрку входят Якутия и Томская область.