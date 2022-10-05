Вена, , 07:59 — REGNUM Саудовская Аравия, Россия и другие нефтедобывающие страны, намерены на встрече ОПЕК+ в Вене 5 октября объявить о значительном сокращении добычи нефти для поддержания приемлемых цен на нефтепродукты. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, в состав ОПЕК+ входят 10 стран, контролирующих более половины мировых поставок нефти: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан. Саудовская Аравия является участником «картеля» ОПЕК, в который входят 13 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель американской газеты Hill Саймон Хендерсон отмечает, что предполагаемое сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ станет болезненным ударом по президенту США Джо Байдену со стороны России и Саудовской Аравии «в крайне неподходящий момент».

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