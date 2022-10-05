Москва, , 07:56 — REGNUM Признаки деменции между второй и третьей стадией отметил у президента США Джозефа Байдена врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению Конева, у Байдена развивается деменция, и её признаки были отчётливо видны ещё до выборов.

«Не представляю себе, что за врачи могли пропустить их к выборам, все это было видно до выборов. Большие эмоциональные нагрузки и ответственность вызывает только резкое прогрессирование этой симптоматики», — указал специалист.

Профессор Конев обратил внимание, что «лыжная походка» у американского лидера является свидетельством атаксии — повреждения в структурах головного мозга. Это означает, что президент США, фактически, не способен отвечать за свои действия. При этом заболевание прогрессирует, дальше будет только хуже, глава Белого дома станет неспособен двигаться и понимать окружающих.

По мнению Конева, Байдена вряд ли сможет участвовать в президентской гонке в 2024 году, а врачей, которые его к ней допустят, можно будет привлекать к ответственности за «недобросовестное исполнение своих обязательств».

По мнению специалиста, деменция наблюдается и у ближайшей соратницы Байдена, спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Лекарства обратно повернуть процесс не могут, только притормозить скорость его развития и то, если его поместить в хорошие условия без дополнительных психоэмоциональных нагрузок. Мир на грани катастрофы даже только из-за состояния здоровья президента США и его третьего лица Пелоси», — сделал вывод врач-геронтолог.

Стоит отметить, что президент США Байден в последнее время всё чаще попадает в курьёзные и неловкие ситуации, путая имена, даты и теряясь на сцене.

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