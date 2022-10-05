Москва, 5 октября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Самым любимым школьным предметом для жителей России стала литература. Об этом свидетельствует опрос ко Дню учителя, проведённый СК «Росгосстрах» и банком «Открытие» и имеющийся в распоряжении RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

Вариант с литературой поддержали 23% опрошенных.

Также в топе любимых предметов оказались биология и география (по 19%), математика (18%) и русский язык (17%).

Отмечается также, что наиболее важными предметами, которые пригодились опрошенным в жизни, назвали русский язык (16%), математика (13%), литература (10%) и иностранный язык (9%).

В опросе приняли участие 1,2 тысячи человек старше 18 лет из всех субъектов РФ.