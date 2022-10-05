Тегеран, 5 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Суд Бельгии отменил запрет на экстрадицию иранского дипломата Асадоллы Асади, который был арестован четыре года назад на основании недоказанных обвинений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 октября.

Бельгия

Бельгийские СМИ утверждают, что суд в этой стране отменил запрет на экстрадицию иранского дипломата, работающего в посольстве Ирана в Вене.

Четыре года назад Асадолла Асади был арестован в Бельгии по обвинению в планировании нападения на собрание террористической группировки MKO в Париже. Он был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

22 июля 2022 года Бельгийский суд временно запретил передачу дипломата Исламской Республике Иран, который был задержан в рамках совершенно незаконного процесса и в нарушение Венской конвенции 1961 года.

Этот вердикт был вынесен за несколько дней до того, как представители бельгийского парламента одобрили договор с Ираном, который позволял заключенным обеих сторон отбывать наказание в своих странах.

Иранский дипломат был осужден за организацию теракта против террористической группировки МКО, которая жестоко убила более 12 000 иранских чиновников и гражданских лиц с момента победы Исламской революции в 1979 году.