Нью-Дели, , 07:53 — REGNUM Не менее десяти человек стали жертвами схода лавины на севере Индии, сообщает газета The Times of India со ссылкой на местные экстренные службы.

Лавина Scientif38

Сообщается, что инцидент произошел в штате Уттаракханд. По предварительным данным, туристическая группа из 40 человек переходила через ледник Докриани Боман на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Однако в результате перехода группа попала под снежную лавину. В результате происшествия погибли не менее десяти человек, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Пока спасателям удалось найти тела только четверых.

Спасатели отмечают, что в районе ледника могут быть заблокированы не менее 20 альпинистов. Их пытаются вызволить спасатели, однако операция затрудняется из-за неблагоприятных погодных условий. Также спасателям трудно добраться до места происшествия из-за общей удаленности района бедствия от населенных пунктов.