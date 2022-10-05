Нью-Дели, 5 октября 2022, 07:53 — REGNUM Не менее десяти человек стали жертвами схода лавины на севере Индии, сообщает газета The Times of India со ссылкой на местные экстренные службы.

Лавина
Лавина
Scientif38

Сообщается, что инцидент произошел в штате Уттаракханд. По предварительным данным, туристическая группа из 40 человек переходила через ледник Докриани Боман на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Однако в результате перехода группа попала под снежную лавину. В результате происшествия погибли не менее десяти человек, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Пока спасателям удалось найти тела только четверых.

Спасатели отмечают, что в районе ледника могут быть заблокированы не менее 20 альпинистов. Их пытаются вызволить спасатели, однако операция затрудняется из-за неблагоприятных погодных условий. Также спасателям трудно добраться до места происшествия из-за общей удаленности района бедствия от населенных пунктов.