Тегеран, 5 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. 4 октября министр иностранных дел Омана в телефонном разговоре со своим иранским коллегой высоко оценил гуманитарный шаг Ирана по освобождению Багера Намази из тюрьмы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Министр иностранных дел Омана Сайид Бадр Альбус Айди в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном АмирАбдоллахианом высоко оценил гуманитарный шаг Исламской Республики Иран по освобождению из тюрьмы Багера Намази, который был осужден иранским судом за шпионскую деятельность.

«Королевство Оман всегда поддерживало мудрую позицию Исламской Республики Иран как в регионе, так и в международных организациях», — отметил Сайид Бадр Альбус Айди.

Он также выразил надежду, что обе страны будут и дальше развивать сотрудничество на основе доверия и взаимопонимания.