Москва, , 07:52 — REGNUM Фразы «Расскажи всем — вместе посмеёмся» и «А голову ты дома не забыл?» стали самыми запоминающимися для жителей России из школьной поры и набрали по 17%. Об этом свидетельствует опрос ко Дню учителя, проведённый СК «Росгосстрах» и банком «Открытие» и имеющийся в распоряжении RT .

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также в список наиболее запомнившихся со школы фраз попали «Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку» (16%), «Звонок для учителя» (14%), «Лес рук» (12%) и «Тишина в классе» (11%).

По словам опрошенных, наиболее важное качество учителя, которым он должен обладать — это любовь к детям (35%). В этот список также вошли терпение (33%), умение доносить информацию (31%), справедливость и порядочность (30%), умение находить общий язык с детьми (28%). Каждый пятый респондент считает, что учитель должен уметь воспитывать личность.

В опросе приняли участие 1,2 тысячи человек старше 18 лет из всех субъектов РФ.