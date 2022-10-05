Оренбург, , 07:52 — REGNUM В Оренбурге отопительный сезон начнётся 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отопление

В муниципалитете 6 октября притупят к пробным топкам и проверят готовность источников тепла к началу отопительного сезона. В случае выявления неполадок их оперативным устранением займутся ресурсоснабжающие и управляющие компании.

Стоит отметить, что теплоподача уже осуществляется на ряд социальных объектов. Запуск тепла произвели досрочно по заявкам учреждений.

К 10 октября жилищный фонд, социальные объекты, предприятия будут подключены к теплу в полном объеме.