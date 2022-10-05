Калуга, 5 октября 2022, 07:57 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил педагогов c профессиональным праздником — Днём учителя, сообщили сегодня, 5 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
В поздравлении, в частности, говорится о том, что труд учителя имеет огромную значимость. Полученные в школе знания и нравственные заветы помогают тысячам учеников найти своё призвание и достойно прожить жизнь.
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