Калуга, 5 октября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил педагогов c профессиональным праздником — Днём учителя, сообщили сегодня, 5 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Учитель в классе

В поздравлении, в частности, говорится о том, что труд учителя имеет огромную значимость. Полученные в школе знания и нравственные заветы помогают тысячам учеников найти своё призвание и достойно прожить жизнь.

«Убеждён, что в Калужской области работают прекрасные учителя, способные подготовить по-настоящему образованных, нестандартно мыслящих, социально активных людей, так необходимых нашему региону для успешного развития. Спасибо вам за отзывчивость, самоотверженность и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии в душе и новых достижений!», — отметил Владислав Шапша.