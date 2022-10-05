Амстердам, , 07:50 — REGNUM Обстановка в сфере энергетики и цены на электроэнергию в ЕС вызывают тревогу у всех жителей Нидерландов, написал нидерландский премьер-министр страны Марк Рютте 4 октября в своем микроблоге.

Марк Рютте Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы правительства, его встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем якобы должна улучшить сложившуюся ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Марк Рютте заявил, что не поддерживает ЕС в вопросе установления потолка цен на импортируемый газ, поскольку так Евросоюз останется без голубого топлива.

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