Амстердам, 5 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Обстановка в сфере энергетики и цены на электроэнергию в ЕС вызывают тревогу у всех жителей Нидерландов, написал нидерландский премьер-министр страны Марк Рютте 4 октября в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

По словам главы правительства, его встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем якобы должна улучшить сложившуюся ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Марк Рютте заявил, что не поддерживает ЕС в вопросе установления потолка цен на импортируемый газ, поскольку так Евросоюз останется без голубого топлива.