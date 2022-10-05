Екатеринбург, , 07:53 — REGNUM Около 100 велосипедистов пострадали на дорогах Свердловской области с января по сентябрь 2022 года. Об этом журналистам сообщили в областном Управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

За вышеуказанный период зафиксировано более 200 аварий с участием велосипедистов. Нередко именно они становятся виновниками ДТП. Наиболее распространённые нарушения среди велосипедистов- пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешиваясь, и отсутствие защитной экипировки.

С начала года в Свердловской области в результате аварий погибли девять велосипедистов, ещё около 100 пострадали. Только за прошедшие сутки произошло два ДТП с участием граждан на велосипедах. Один человек погиб и пострадал 10-летний ребёнок.