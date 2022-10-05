Тегеран, 5 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 4 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана НасерКанани посоветовал своему марокканскому коллеге проложить путь для определения судьбы народа Западной Сахары на основе правил и предписаний ООН, вместо того, чтобы обращаться за помощью к израильскому режиму. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ближний Восток на карте

Канани отверг как недействительные неоднократные заявления министра иностранных дел Марокко о вмешательстве Исламской Республики Иран в дела Йемена и других арабских стран.

«Марокко следовало бы заместо того, чтобы обвинять Исламскую Республику Иран, нести ответственность за отсутствие безопасности, возникшее из-за натурализации отношений с израильским режимом апартеида, который стал угрозой для стран региона», — отметил Канаани.

Представитель МИД Ирана также посоветовал министру иностранных дел Марокко потратить свое время на оказание содействия облегчению страданий угнетенного йеменского народа.