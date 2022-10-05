Томск, 5 октября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Томской области сформирован региональный педагогический совет, в который вошли представители 28 колледжей и техникумов и 9 филиалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

60 преподавателям, как отмечается, предстоит обеспечить развитие и совершенствование образовательно-воспитательной деятельности, способствовать повышению профессионального мастерства и творческому росту педагогических работников.

На первом заседании члены педсовета обсудили план работы на учебный год. По словам начальника областного департамента профессионального образования Юрия Калинюка, совет станет местом, где каждый член коллектива может быть услышанным.

«С уверенностью можно сказать одно: в региональном педсовете собрались самые активные педагоги, готовые стараться и вкладывать силы на благо системы профессионального образования Томской области», — отметил он.