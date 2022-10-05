Екатеринбург, , 07:53 — REGNUM В Свердловской области снижается заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Отмечено улучшение эпидситуации. Об этом журналистам сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

ОРВИ flockine

За прошедшую неделю (26 сентября — 2 октября) в регионе зафиксировали почти 39 тысяч новых случаев заражения инфекцией. Показатель на 22,6% ниже аналогичного неделей ранее, однако он превышают средний многолетний уровень на 42,8%.

Наибольшее число заболевших фиксируют в Асбестовском и Артёмовском городских округах. Отмечается, что 50% заболевших в регионе составляют дети.