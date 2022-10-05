Токио, 5 октября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, осуждающую проведение ракетных испытаний в Северной Корее. Об этом говорится в итоговом документе, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Такие действия Северной Кореи представляют для безопасности нашей страны серьезную и непосредственную угрозу, угрожают миру и безопасности всего международного сообщества. Мы ни в коем случае не можем закрывать на это глаза», — гласит резолюция.

В документе отмечается, что парламент Японии выражает КНДР решительный протест. Также депутаты потребовали от Пхеньяна прекращения ракетных испытаний и отказа от ядерной программы. Кроме того, в парламенте призвали правительство Японии предпринять решительные действия против КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября КНДР провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно, «Хвасон-12». Она преодолела расстояние 4,6 тыс. километров и упала в Тихом океане. Отмечалось, что ракета пролетела над территорией Японии. Японские власти уже пообещали дать ответ на проведение ракетных испытаний в Северной Корее.