Якутск, 5 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев вынужден сделать всё возможное для строительства Ленского моста в связи с тем, что в 2023 году состоятся выборы главы республики. Такое мнение изданию «Региональные комментарии» высказал политолог Пётр Ханас, комментируя удорожание стоимости строительства этого мостового перехода более чем в два раза — до 176 млрд рублей.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Николаев просто будет вынужден сделать всё возможное, чтобы строительство моста через реку Лену было реализовано. Неважно, с удорожанием или без. Это было одним из его основных предвыборных обещаний, все позитивные ожидания прошлых выборов строились прежде всего вокруг этой позиции. Конечно, выйти на новые выборы с невыполненным обещанием или хотя бы с неначатой реализацией данного проекта — это будет очень некомфортная ситуация для Николаева», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что строительство моста стало дороже по объективным причинам. В этот проект, уверен Пётр Ханас, должны быть вложены федеральные средства, но не факт, что они найдутся в текущей ситуации. Тем не менее, эксперт считает вероятной реализацию проекта по возведению мостового перехода через реку Лена в несколько этапов. Решение этого вопроса будет зависеть от позиции федцентра, отметил политолог.

«Проектные работы уже прошли, необходимо начать активное строительство — сейчас все разговоры только вокруг этого. Возможно, Николаеву на реализацию проекта придется в большей степени изыскивать региональные деньги — проект надо запускать. Думаю, это будет основной вопрос для Николаева, он постарается сделать всё возможное, чтобы проект был осуществлён», — уверен Пётр Ханас.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта по строительству мостового перехода из посёлка Нижний Бестях в Якутск подорожала с 80 до 175,8 млрд рублей. Пока обозначенная сумма предварительная, сметную стоимость уточнят в ходе Главгосэкспертизы.