Для главы Якутии в преддверии выборов очень важен Ленский мост — эксперт
Якутск, 5 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев вынужден сделать всё возможное для строительства Ленского моста в связи с тем, что в 2023 году состоятся выборы главы республики. Такое мнение изданию «Региональные комментарии» высказал политолог Пётр Ханас, комментируя удорожание стоимости строительства этого мостового перехода более чем в два раза — до 176 млрд рублей.
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Он также подчеркнул, что строительство моста стало дороже по объективным причинам. В этот проект, уверен Пётр Ханас, должны быть вложены федеральные средства, но не факт, что они найдутся в текущей ситуации. Тем не менее, эксперт считает вероятной реализацию проекта по возведению мостового перехода через реку Лена в несколько этапов. Решение этого вопроса будет зависеть от позиции федцентра, отметил политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта по строительству мостового перехода из посёлка Нижний Бестях в Якутск подорожала с 80 до 175,8 млрд рублей. Пока обозначенная сумма предварительная, сметную стоимость уточнят в ходе Главгосэкспертизы.