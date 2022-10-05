Кишинёв, 5 октября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал провести проверку слов действующего молдавского лидера Майи Санду о передаче киевскому режиму молдавского речного порта Джурджулешты. Об этом бывший глава республики заявил журналистам 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Речь идет о появившейся в Сети записи разговора Санду с российским пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Пранкеры представились представителем киевского режима Денисом Шмыгалем. В беседе со «Шмыгалем» президент заявила, что готова передать на несколько лет Киеву в пользование часть территорий Молдавии, в том числе Джурджулешты.

Додон подчеркнул, что передача стратегических молдавских земель расценивается как «предательство Родины». Он также отметил, что если киевские представители были Джурджулештах и осматривали порт, то это уже «не просто разговоры».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Майя Санду в ходе пресс-конференции заявила, что киевский режим виноват в эскалации конфликта с Россией. Однако после президент извинилась и уточнила, что обвиняет российскую сторону.