Пекин, , 07:39 — REGNUM Регистрация на Пекинский марафон 2022 года началась 4 октября а 6 ноября в соревнованиях примут участие 30 000 бегунов, что ознаменует долгожданное возвращение 41-летнего мероприятия после его отмены в 2020 и 2021 годах из-за эпидемии COVID-19. Это будет еще одно важное спортивное мероприятие, которое столица проведет после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает газета Global Times.

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Марафонцы, с которыми связалась Global Times, приветствовали эту новость, и многие зарегистрировались с волнением. Регистрация продлится до пятницы, а после этого путем жеребьевки будут отобраны 30 000 участников. Бегуны стартуют с площади Тяньаньмэнь и пробегут все 40 км до главной аллеи Олимпийского парка.

По словам организатора мероприятия, подать заявку могут только люди в возрасте от 20 лет и старше, у которых есть пекинский хукоу (домохозяйство, зарегистрированное в Пекине) или свидетельство о проживании. Кроме того, они должны были пройти марафон за шесть часов или полумарафон за три часа после 2019 года, чтобы иметь право на регистрацию.

Жителям Гонконга, Макао или острова Тайвань, а также иностранцам требуются соответствующие документы, удостоверяющие личность, и соответствующие свидетельства о проживании. Организатор также пригласил на пробежку нескольких спортивных профессионалов.

Это требование более строгое, чем в 2019 году, когда Пекинский марафон в последний раз проходил в обычном режиме. По сообщениям СМИ, в 2019 году 160 000 человек зарегистрировались для жеребьевки 30 000 квот.

Организатор мероприятия просит зарегистрировавшихся предоставить записи о прививке вакциной против COVID-19 и повторных прививках, если первые две прививки были сделаны до 20 апреля, и оставаться в Пекине за семь дней до получения материалов мероприятия до завершения марафона. Для получения материалов и участия в конкурсе требуется действительный 24-часовой ПЦР-тест.