Анадырь, , 07:37 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил педагогов округа с Днём учителя, поблагодарил за любовь к профессии, чуткое отношение к детям.

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«Школьные годы — время открытий, дружбы, первых уроков и домашних заданий, спортивных достижений и творчества. Школа открывает дорогу в жизнь, даёт знания о мире, которыми мы пользуемся каждый день. Всё это было бы невозможным без вас, дорогие учителя и все работники школьного образования!

Ваше призвание — это огромный труд, бесконечное терпение и много упорства. Но всё это вознаграждается успехами учеников, их улыбкой и тягой к знаниям, которую умеете пробудить именно вы. Спасибо, что живёте ради молодых поколений и делаете всё, чтобы наши дети были достойными гражданами страны.

Уважаемые учителя и работники школы! Спасибо вам за любовь к своей профессии, за ответственное и чуткое отношение к детям и за то, что успешно передаёте знания новым поколениям!

Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии, мира и любви в семьях, вдохновения и крепкого здоровья! Пусть у вас будет как можно больше поводов гордиться вашими учениками!» — написал в своём телеграм-канале Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравляя работников сферы образования с Днём учителя отметил, что в регионе трудятся около 24 тыс. человек, 9 тыс. из них — школьные учителя, более 6 тыс. — воспитатели.