Челябинск, 5 октября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Челябинской области 5 октября не состоится проверка системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает областное управление МЧС.

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Ранее планировалось с 10:00 до 14:00 по местному времени включить электрические сирены и сигнал «Внимание всем!». Но затем от этой меры отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, также проверки системы не будет в Свердловской области.