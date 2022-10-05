Петропавловск-Камчатский, , 07:37 — REGNUM На Камчатке по поручению губернатора края Владимира Солодова школьников и студентов средне-профессиональных учебных заведений из семей, мужчины которых участвуют в специальной военной операции в защиту Донбасса, обеспечивают бесплатным горячим питанием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Школьная столовая Admin.msuchita.ru

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Для получения ребёнком питания необходимо подать заявление в учебное заведение с приложением справки об участии в специальной военной операции, которую можно получить в военкомате.

Школьников обеспечивают двухразовым горячим питанием. Если ребёнок посещает группу продленного дня — трехразовым.

В учреждениях среднего профессионального образования детей из семей участников спецоперации также бесплатно кормят дважды в день. В случае, если студент проживает в общежитии — трижды.

Как сообщалоИА REGNUM, в селе Реттиховка Черниговского района 5 октября состоялось открытие мемориальных досок выпускникам местной школы — Николаю Драчуку и Олегу Евсееву, погибшим при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса.