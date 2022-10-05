Нью-Дели, , 07:35 — REGNUM Пассажирский автобус упал в ущелье в штате Уттараханд на севере Индии, сообщает пресс-служба местной полиции.

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В результате ДТП погибли 22 человека, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, автобус с гостями, спешившими на свадебную церемонию, сорвался в ущелье глубиной 500 метров. В момент аварии в салоне транспортного средства находились 45 человек. Причины ДТП выясняются.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал ДТП «душераздирающим происшествием». Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших. Также он пообещал ускорить поисково-спасательную операцию на месте ДТП.